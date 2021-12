Asl To5, da marzo sede unica per la distribuzione diretta dei farmaci per Nichelino e Moncalieri

Dal 1° marzo 2022 la Distribuzione diretta dei famaci per Nichelino e Moncalieri avverrà in un’unica sede: quella di strada Vignotto 23 a Moncalieri. La direzione dell’Asl To5 ha infatti valutato che, per una serie di ragioni, la sede di strada Vignotto è più idonea a ricevere il pubblico che utilizza questo servizio.