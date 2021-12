Collegno, apre il grande Food Recovery center per contrastare la povertà

Apertura ufficiale martedì 13 dicembre per il Food Recovery center di Collegno nel Centroanchio di Villaggio Dora, un luogo di stoccaggio per oltre 31.625 kg di cibo e alimenti, provenienti dall’invenduto dei supermercati, destinati a persone e famiglie in difficoltà. Con un’innovazione importante: i volontari del Centro Frassati, che gestiranno il “Food Recovery Center”, distribuiranno anche cibi freschi e congelati grazie alla dotazione di batterie di frigoriferi e abbattitori.

"Un luogo prezioso e innovativo - ha detto il Sindaco Francesco Casciano - perché qui confluisce il cibo invenduto dei supermercati di tutta la zona ovest. Per la prima volta si distribuiranno anche cibi freschi, segno che l’attenzione e la cura verso i più fragili sono accompagnati da progetti di grande rilievo sociale".

L’attivazione del Food Recovery center è una delle azioni del progetto “Sussidiarietà a Sistema” con cui la Cooperativa Sociale San Donato, come capofila, la Città di Collegno, realtà associative (Centro d'Ascolto Frassati, Movimento Gruppo Rangers, Millemani insieme per condividere), realtà del Terzo Settore (Cooperativa sociale San Donato, Cooperativa sociale Pandora), servizi e progetti del territorio (Legami sociali) hanno vinto il sostegno di 35.000,00 euro da parte della Compagnia di San Paolo all’interno del bando denominato "B2= il bene x bene".

Il Food Recovery Center sarà gestito dal Centro d'Ascolto Frassati che ha già all'attivo una collaborazione con il Banco alimentare della Regione Piemonte, per la raccolta e la distribuzione di cibo agli Enti caritativi di Collegno e parte di Grugliasco. In questa collaborazione rientra anche la gestione annuale della Giornata nazionale della colletta alimentare per la Zona Ovest della Cintura di Torino.

In parallelo, anche grazie al progetto, la prospettiva è quella di rinforzare quanto già esiste sul territorio: i locali dell'Iperspazio (pzza- Bruno Trentin -Borgata Paradiso) nell'ambito del lavoro di questi anni sui Legami Sociali Protocollo d'Intesa tra Comune di Collegno-Novacoop-Università degli Studi di Torino potenzierà il suo ruolo di antenna di bisogni.

L’assessore alle Politiche sociali Maria Grazia De Nicola: "L’assessore alle Politiche sociali Maria Grazia De Nicola: «È una pietra angolare del sistema di solidarietà, locale e di zona, un progetto virtuoso della rete di sussidiarietà e inclusione che valorizza la cura delle relazioni e dei legami sociali, generatore di processi innovativi nell'ottica di un'economia circolare, un tassello del Distretto della coesione Socio-sanitaria".