Il Comune sgombera i clochard davanti al Duomo: "Intervento concordato nel rispetto delle persone"

Sgomberati dal Comune questa mattina i clochard che dormivano sotto i portici del "Palazzaccio", davanti al Duomo di Torino. "Un intervento - come hanno voluto sottolineare l'assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli e quello alla Sicurezza Gianna Pentenero durante la Commissione dedicata al piano di inclusione sociale - nel rispetto della dignità delle persone". Negli ultimi giorni erano fino a 17 le persone che dormivano in piazza San Giovanni, 9 in via Viotti, 8 in galleria San Federico, 3 in piazza San Carlo.

Pentenero: "Clochard stasera in via Traves"

Davanti al Duomo, come ha voluto chiarire Pentenero, l'allontanamento di stamani è avvenuto dopo che negli scorsi giorni i mediatori avevano avvisato i senzatetto. "Molti di loro - ha aggiunto - oggi hanno detto di voler andare stasera al centro per l'emergenza freddo di via Traves". Gli operatori intervenuti hanno buttato nella spazzatura solo indumenti ed oggetti più sporchi e rovinati, mentre gli altri sono stati messi in sacchi che verranno riconsegnati in giornata ai barboni.

Rosatelli: "Necessario superare via Traves"

Rosatelli ha poi spiegato che a breve verrà sottoscritto l'annunciato protocollo per l'assistenza delle persone senza dimora nell'area metropolitana e che la Città sta lavorando, con le Circoscrizioni, per individuare ulteriori spazi per l'accoglienza di piccoli numeri di persone e una nuova struttura a bassa soglia che possa in futuro sostituire quella di via Traves che, sottolinea, "non sta presentando problemi particolari, ma in prospettiva quel tipo di sito, non in muratura, è da superare e l'obiettivo di mandato è individuare una struttura di bassa soglia che possa offrire condizioni di accoglienza ancora migliori in termini di accessibilità e dignità complessiva della spazio".

In Circoscrizione 1 un alloggio in via San Massimo e spazi in via Cernaia per i clochard

Su questo fronte negli scorsi giorni la Circoscrizione 7 ha messo a disposizione il suo cortile in corso Vercelli 15. Novità anche da parte della Circoscrizione 1 che, come ha spiegato la coordinatrice della commissione Sociale Vittoria Nallo, ha individuato un piccolo appartamento in via San Massimo vicino al Commissariato e un altro spazio in via Cernaia, in passato già dedicato all'ospitalità. Soluzioni che potrebbero essere attivate nel breve periodo e permetterebbero di accogliere circa una decina di persone. Il mini-municipio del Centro-Crocetta ha poi sondato la possibilità di ampliare il dormitorio per senzatetto di via Sacchi 37, così come di usare la futura centrale operativa dell'Asl legata all Casa della Salute in via Legnano.