Presidio per militante di Askatasuna condannata, tensioni con le forze dell'ordine in piazza Vittorio

Presidio per militante di Askatasuna condannata, tensioni in piazza Vittorio (foto d'archivio)

Tensioni tra forze dell'ordine e militanti dei centri sociali, questa sera a Torino, durante il presidio in piazza Vittorio Veneto per protestare contro la condanna di una militante di Askatasuna, Maya Bosser Peverelli, a quattro mesi per oltraggio.

I manifestanti, circa una trentina, hanno cercato di muoversi in corteo, passando dai Murazzi verso piazza Santa Giulia. Polizia e carabinieri si sono opposti e sono volate spinte e qualche manganellata. Tornata la calma, il corteo è stato autorizzato. Problemi si erano registrati già all'esterno del tribunale, nel primo pomeriggio, subito dopo la sentenza.