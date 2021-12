No green pass in piazza Castello. Un uomo tenta di dare fuoco al megaschermo dei vaccini [FOTO e VIDEO]

Ha preso avvio in questi minuti l'ennesima manifestazione No Green pass che si svolge nel centro della città di Torino. Una protesta che non ha mancato di sollevare numerose polemiche e richieste di intervento da parte per esempio dei commercianti e che all'inizio conta circa un migliaio di persone davanti ai cancelli di Palazzo Reale.





Una donna passa e sventola il suo green pass

La manifestazione è iniziata con alcuni interventi, ma è stata anche caratterizzata da una donna che ha affrontato i presenti sventolando il proprio green pass. "Voglio manifestare il mio pensiero, sono una cittadina libera", ha detto la giovane. Mentre chi si oppone al green pass l'ha invitata ad allontanarsi: "Lei è qui per provocare, ma non cadiamo in queste trappole".





Tentativo (fallito) di dare fuoco al megaschermo della campagna vaccinale

Ma se non come provocazione, è difficile trovare una definizione diversa per catalogare il tentativo - fallito - di un partecipante alla manifestazione che ha provato a dare fuoco al megaschermo che da mesi ormai tiene la contabilità della campagna vaccinale in Piemonte.





Un'azione non andata a buon fine, da cui gli altri presenti si sono dissociati allontanando la persona in questione.Il responsabile è stato individuato grazie alle telecamere di sorveglianza dello schermo e prontamente fermato dalle Forze dell’ordine. La Regione Piemonte sporgerà denuncia