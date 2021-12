Gru crollata in via Genova: la Procura apre un’inchiesta per omicidio colposo

Omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. È il reato contestato dalla Procura di Torino dopo il crollo della gru avvenuto stamattina in via Genova, che ha causato la morte di tre operai e il ferimento di tre persone, fra cui un operaio scampato al disastro.



Nelle prossime ore la Procura nominerà un consulente tecnico, che avrà il compito di capire che cosa ha causato il crollo della gru. Dei tre feriti ricoverati al Cto, due uomini sono già stati dimessi, uno con contusioni (cinque giorni di prognosi), un altro, che al momento dell’incidente si trovava in auto, con trauma vertebrale e fratture vertebrali (60 giorni di prognosi).



Una donna, che ha riportato un trauma cranico e una ferita lacero contusa, rimane invece in osservazione per precauzione.