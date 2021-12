Bilancio Pop, il Comune di Moncalieri spiega dove finiscono i soldi dei cittadini

L'occasione è stata la Giornata della Trasparenza e una tavola rotonda moderata da Paolo Volpato, ex volto Rai della Tgr regionale. Il Comune di Moncalieri ha presentato il Bilancio Pop 2020, per spiegare con trasparenza e chiarezza dove finiscono i soldi dei cittadini e come vengono spesi.

Come in un grosso condominio

Organizzata nell'ambito del piano comunale di prevenzione della corruzione, la serata organizzata martedì al centro Polifunzionale di via Santa Maria è stata l'occasione per presentare e confrontarsi sulle azioni che la città di Moncalieri ha messo in campo per dare concretezza ai principi di trasparenza, apertura e partecipazione. Con questi il Comune lavora per assicurare la massima fruibilità e circolazione delle informazioni amministrative e per valorizzare tutti i canali di partecipazione pubblica. "Per creare le condizioni per il dialogo con i cittadini e per la legalità", ha spiegato il sindaco Paolo Montagna, che ha paragonato questa iniziativa alla partecipazione ad una grossa riunione di condominio, in cui tutte le persone devono essere informate su tutto.

Gli anticorpi contro la diffusione della corruzione

E così l'amministratore, pardon il primo cittadino di Moncalieri, aiutato dall'assessore alla Legalità e ai giovani Davide Guida e da Stefania Truscia, segretario generale del Comune, ha evidenziato tutte le voci di spesa che sono state affrontate nel corso del 2020, con l'impatto che il Covid ha avuto sulle varie attività: "C'è una pubblica amministrazione si dota di anticorpi contro il diffondersi della corruzione. Ci sono 27 regole da seguire per evitare di finire nelle maglie del malaffare'', ha sottolinea Montagna, parlando della necessità di fare trasparenza e chiarezza su tutte le voci.

Spese maggiori per servizi educativi, sociali e trasporti