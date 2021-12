Natale di solidarietà per il circolo Pd di Grugliasco che chiude due settimane di raccolta alimentare per i cittadini in difficoltà.

"Abbiamo dedicato quindici giorni all'iniziativa, dal 4 dicembre, facendo volantinaggio e raccolta nel mercato principale della città e tenendo aperto il circolo - spiega Dario Lorenzoni, segretario Pd di Grugliasco -.La sensibilità di iscritti, militanti e cittadini è stata come sempre molto calda e ci sono stati consegnati chili di beni di prima necessità come pasta, scatolame, cibo a lunga conservazione, sale, olio ma anche alcuni pupazzi per i bambini, di modo che possano trovare sotto l'albero un dono e un sorriso".

"La pandemia ha creato una maggiore divaricazione sociale e anche a Grugliasco ci sono situazioni di povertà che spesso non vengono palesate da chi le soffre per pudore, o vergogna - aggiunge Gianni Alaimo, componente della segreteria dem - l'idea della raccolta di alimentari è dedicata anche e soprattutto a queste persone".

I pacchi che verranno confezionati in queste ore, verranno consegnati al Social Housing di via Napoli. Non solo. IL Pd di Grugliasco ha deciso di sostituire i tradizionali regali di Natale con una donazione di cento euro all'associazione "Luce per la vita", operante nell'ambito delle malattie oncologiche e cure palliative.