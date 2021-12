Viabilità Nizza Millefonti: via Farigliano, dal 23 dicembre riapre al traffico con doppio senso (VIDEO)

Novità importante per tutta la viabilità di Nizza Millefonti. Dal 23 dicembre le macchine potranno di nuovo transitare in via Farigliano in entrambi i sensi di marcia.

Una riapertura che insieme a tutto il progetto di viabilità sotterranea che circonderà la Torre Unica della Regione e la Città della Salute, mira ad alleggerire il traffico su via Nizza e in partcolare sul sottopasso del Lingotto, congestionato dal transito quotidiano di auto in particolare dopo l’inizio dei lavori in corso Bramante.

Un intervento di viabilità importante da 32 milioni di euro, derivanti da fondi UE e della Regione Piemonte.

Dove si potrà passare

Se confermata da un’ordinanza comunale, via Farigliano sarà percorribile in superficie dopo oltre tre anni di chiusura ai mezzi. Da via Nizza si potrà svoltare a destra lungo la via dove una volta sorgevano diverse palazzine che rendevano il passaggio ai mezzi stretto e pericoloso. Si potrà percorrere il tratto che incrocia con via Canelli (il cui lato sinistro sarà transennato per evitare parcheggi abusivi) oppure proseguire fino al fondo della via per circa 400 metri, giungendo alla rotonda che si affaccia sulla stazione ferroviaria. Da qui si potrà proseguire a destra per raggiungere direttamente la zona Lingotto, costeggiando l’Oval, lungo via Trucco, fino al sottopasso interrato.

“L’intenzione futura del Comune sarebbe quella di estendere i lavori da un lato verso corso Maroncelli, passando da via Buole, e dall’altro fino a corso La Spezia” spiega l’ingegnere della Regione Piemonte, Francesco Ruberto, che ha seguito gli interventi. Soddisfatto il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano: "Questo intervento permetterà di alleggerire il traffico soprattutto durante i periodi delle fiere. Una volta aperta la Torre Unica, si potrà usufruire anche di 1.800 nuovi posti auto pubblici" ha commentato durante il sopralluogo di ieri sera con la II e VI comminssione e i tecnici della Regione Piemonte

Aree verdi e velocità limitata

A dividere i due sensi di marcia saranno diverse aree verdi, in cui nei giorni scorsi sono stati piantumati numerosi aceri che cresceranno su un manto di erba verde.

Sia sulla viabilità superficiale che su quella sotterranea sarà in vigore il limite dei 30 km/h.

Ancora chiuso il sottopassaggio interno e la Torre Unica

Resterà chiuso, probabilmente fino a giugno 2022, il sottopassaggio interrato che corre sotto il centro della stessa via e arriva fino al Lingotto. Nei prossimi mesi sarà infatti soggetto a collaudi elettromeccanici.

Proseguono intanto i lavori all'interno della Torre Unica che dovrebbe essere aperta da settembre 2022 e che consentirà anche di aprire il passaggio ciclabile da via Nizza.