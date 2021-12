In via Valenza un nuovo murales di Far_L.ov

In via Valenza un nuovo murales di Far_Lov

La parete di MurArte di via Valenza da ieri ha un murales in più.

L’opera terminata in pochi giorni è dall’artista Francesco Ragni, in arte Far_L.ov. “Avrei dovuto realizzarlo il 2 ottobre durante l’evento organizzato con altri street artist appunto da MurArte, che promuove l’arte urbana, ma proprio quel giorno sono diventato papà” commenta orgoglioso l’artista che è riuscito comunque a regalare al quartiere uno splendido murales che si aggiunge a quelli realizzati dai suoi collegi sulla parete del quartiere di Nizza Millefonti.

Per Far Lov si tratta del primo in via Valenza anche se alle spalle ha ormai 15 anni di esperienza e di muri in giro per la città. Rappresentata all’intento di un cerchio una giovane donna dai lineamenti asiatici, molto realistici, vicino a un ragazzo disegnato con tratti molto più illustrativi.

“È un soggetto che ho preparato molto rapidamente ma questo non ne sminuisce il valore, anzi. Concettualmente si ispira al lavoro di Lucio Fontana, stilisticamente è l’opposto. Ho ripreso il tema della filosofia orientale, secondo cui noi viviamo in una realtà materica, ma al di là di questo velo esiste un’altra realtà spirituale. Il cerchio rappresenta proprio questo, un passaggio verso un mondo spirituale. Ecco, ho voluto rappresentare la dicotomia tra quello che sta dentro il cerchio colorato, la ragazza gioiosa, il ragazzo più illustrativo, e quello che sta fuori, fatto solo con due colori come se fosse schiacciato, poco reale”.

A ottobre, Ragni ha realizzato anche un murales con i ragazzi delle scuole di Venaria: “Abbiamo fatto alcune lezioni teoriche dei graffiti e dato alcune chiavi di lettura e poi abbiamo dipinto con i ragazzi, un progetto di alto livello davvero è stato molto bello”.