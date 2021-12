Il concerto di Natale di Sauze di Cesana si sposta a Torino

“Così come quest’estate abbiamo portato il cinema, il teatro e la musica in montagna abbiamo pensato di portare la montagna in città" spiega il Sindaco di Sauze di Cesana Maurizio Beria d’Argentina sul cambio di location.

"Con questo concerto non vogliamo tanto ricordare le difficoltà vissute da famiglie e imprese ma vogliamo augurare a chi vive la montagna e chi ci viene per ritemprarsi tutto il bene possibile. Abbiamo scelto la Chiesa di San Giuseppe a Torino, retta dal camilliano padre Antonio Menegon, che molti residenti e villeggianti di Sauze di Cesana conoscono per le messe celebrate d’estate nella Chiesa di San Restituto: un modo questo per risaldare un legame importante".