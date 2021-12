Morte Burzi, Cota all'attacco: "Racconteremo le ingiustizie e le sordità di questi anni"

"C'è un tempo per tutto e oggi è il tempo del dolore, ma poi arriverà quello della verità". L'ex governatore del Piemonte, il leghista Roberto Cota, è tornato oggi a commentare la morte dell'ex consigliere regionale e assessore Angelo Burzi, coinvolto con lui nello scandalo Rimborsopoli. Burzi si era tolto la vita la notte di Natale.

"Il tempo del dolore, poi la verità", ha scritto Cota sulla sua pagina ufficiale Facebook. "Non riesco a credere che Angelo Burzi non ci sia più. Lo conoscevo da tanti anni ma, negli ultimi tempi, la nostra amicizia si era davvero rinsaldata e ho avuto la fortuna di passare più tempo con lui. Angelo era un uomo intelligentissimo, profondamente onesto e dotato di una umanità straordinaria. Aveva un carattere spigoloso ma, dietro gli spigoli, la sostanza era davvero molta. In questo ultimo periodo mi ha confidato le sue preoccupazioni, ma oggi non voglio fare polemiche. C'è un tempo per tutto, oggi è il tempo del dolore. Ci dovrà però essere il tempo per raccontare le ingiustizie e le assurdità di questi anni".