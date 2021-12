Nel 2021 troppi incidenti in casa e al lavoro, i Vigili del Fuoco "Organizzeremo una campagna di sensibilizzazione"

Sono stati ancora tanti, troppi gli interventi dei Vigili del Fuoco per incidenti domestici o sui posti di lavoro. Per questo motivo il comando provinciale di Torino in collaborazione con le Amministrazioni e le associazioni di categoria locale intende promuovere attività di sensibilizzazione sui rischi e i pericoli all’interno delle abitazioni, degli ambienti lavorativi e scolastici.

“E’ stato un anno intenso - commenta il comandate dei Vigili del Fuoco di Torino, Agatino Carollo - con interventi particolari, dove purtroppo si muore ancora andando a lavorare e dove qualcuno ha perso la vita per via degli incendi avvenuti in casa”.

Nel 2021 sono infatti stati 7.676 gli incidenti da esplosioni, ben 445 in più rispetto al 2020, e sono quelli che hanno fatto registrare proprio l’aumento degli interventi di soccorso. Nella maggior parte dei casi sono dovuti malfunzionamenti di canne fumarie e camini (368) oppure per cause elettriche (295). Seguono i mozziconi (85), il surriscaldamento di oggetti (41) o per via degli elettrodomestici (18). La disattenzione o la troppa sicurezza nelle nostre case non ci fa più distinguere i pericoli effettivi.

Per questo il 2022 per i Vigili del Fuoco sarà un anno in cui organizzare incontri volti alla prevenzione e sulla promozione della cosiddetta “cultura della sicurezza”.

Tutti gli interventi del 2021

Il bilancio del 2021 del comando dei Vigili del Fuoco di Torino è di una ricca attività di interventi, in generale in aumento rispetto al 2020.

Quest’anno in totale si registrano infatti 31.863 interventi, mentre nel 2020 erano 31.621. Entrando più nello specifico, vi è stato tuttavia un calo degli incidenti, 20.745 contro i 20.900 del 2020. Altra nota positiva: si è registrato un calo degli ettari bruciati, 4.054 contro i 6.931 del 2020, oltre due mila ettari in meno.

Oltre all’aumento degli incendi con esplosioni in casa, sono aumentarti anche gli incidenti stradali (+171), mentre sono diminuiti i soccorsi e salvataggi generici (-150) e quelli di verifiche statistiche sugli edifici (-335).

Facendo poi ancora un paragone con gli negli anni dal 2016 al 2019, in periodo pre pandemico, ad oggi sono calati in modo significativo i sinistri (circa tre mila in meno), una decrescita dovuta probabilmente a causa delle restrizioni del covid19.

Da piazza Carlo Felice all’incidente in via Genova: gli interventi del 2021

In generale, il circa il 40% degli interventi dei Vigili del Fuoco di Torino è stato comunque per incendi, ma non sono mancati anche quelli da incidente, non ultimo il caso di via Genova, dove oltre a occuparsi dello smantellamento della gru e dell’autogru cadute, i soccorritori hanno sorvegliato h24 l’area, compreso il giorno di Natale e Santo Stefano.

Tra gli altri eventi che hanno richiesto il soccorso dei Vigili del Fuoco anche l’incendio in corso Ferrucci, a marzo 2021, l’esplosione per una fuga di gas a Pinerolo, il 29 ottobre scorso che ha causato la morte di due persone, e ancora l’esplosione in strada Bramafame con la morte di un bambino di 4 anni, l’incendio della Techima a Roletto, l’11 giugno, per fortuna senza feriti gravi e più recente l’incendio di Beinasco il 12 dicembre che ha interessato i capannoni della Demap, azienda di produzione di imballaggi in plastica.

Presentato il calendario storico 2020, novità il qr code

Il bilancio del 2021 è stata anche l’occasione per presentare il calendario storico 2022. Ogni mese raffigura e descrive un evento storico emblematico come l’incendio a Torino del Cinema Stauto nel 1983. Novità, per questa edizione ogni mese presenta un qr code che tramite smart phone collega a un video con immagini dell’evento raffigurato.

Quarantene e green pass tra i Vigili

“C’è un’aliquota residuale, una decina di unità, di Vigili non vaccinati, per la quale però è d’obbligo il vaccino - conferma il comandate -. Se non si procede alla somministrazione ci sarà la sospensione dal servizio”. Si tratta comunque di un numero basso, considerando che gli operatori sono circa 750. Ad oggi sono una quindicina quelli in stato di quarantena

“Per ora riusciamo comunque a resistere, alternandoci con i turni” rassicura Carollo.