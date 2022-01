Moncalieri, anziana derubata a casa Vitrotti. Ladri di gomme di nuovo in azione

Due brutti episodi di cronaca hanno caratterizzato gli ultimi giorni a Moncalieri, assieme all'improvviso malore che è stato fatale ad un pensionato, in zona Borgo Mercato.

Anziana raggirata e derubata a casa Vitrotti

L'ennesimo episodio di truffe ai danni degli anziani ha visto protagonista una donna ospite di casa Vitrotti, la struttura che ospita anziani soli o le persone in condizioni di disagio. Martedì è stata derubata da un uomo che l’ha raggirata, convincendola a farlo entrare, poi sono bastati pochi attimi per portare via soldi e preziosi. Per fortuna l'anziana se l’è cavata con un grosso spavento ma non ha subito botte come talvolta capita in questi casi: i carabinieri sono al lavoro per risalire all'identità del ladro.

Tornano in azione i ladri di gomme

L'ultimo episodio, dopo quelli segnalati nella settimana che ha preceduto il Natale, è stato denunciato via social dal Consigliere comunale di Moncalieri Gianfranco De Montis. Vittima dei 'ladri di gomme' è stata una ragazza giovane, proprietaria di una vettura "usata, che aveva fatto mille sacrifici per acquistare, a rate. Neanche il buonsenso di mettere 4 mattoni, per evitare di rovinare la parte bassa dell'auto", ha attaccato De Montis sulla sua pagina Facebook.

E adesso inizia a circolare l'ipotesi che ci sia una banda che si sta specializzando in questo genere di 'operazioni', puntando in modo particolare sulle gomme invernali, quelle più ricercate in questo periodo.