Omicron corre, dal 10 gennaio nuovo hub vaccinale a Nichelino

La variante Omicron corre, a Nichelino si è superata quota millecinquecento tra i positivi ed allora l'Asl To 5 ha deciso di autorizzare l'apertura di un nuovo punto vaccinale in città.

Al posto del centro Grosa

Quello che era stato avviato al centro anziani Grosa era stato chiuso con il rallentamento della pandemia nel mesi estivi ed autunnali, ma l'attuale situazione richiede di accelerare sulle immunizzazioni. Così da lunedì 10 gennaio sarà attivo il nuovo polo vaccini nella sede della Croce Rossa, in via Damiano Chiesa.

La spinta del sindaco-medico

E' stato il sindaco (e medico) Giampiero Tolardo a spingere affinché in città tornasse un polo vaccinale, dopo il sito tamponi alla bocciofila di via Giacosa. In questo modo i residenti di Nichelino potranno evitare lunghe code all'hub di Moncalieri, fino ad oggi l'unico della zona attivo. E così si spera di dare un ulteriore impulso alla campagna di immunizzazione.