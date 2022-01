Ubriaco, vuole entrare in chiesa di notte e minaccia il parroco di Moncalieri: arrestato

Notte movimentata all'esterno della chiesa della Collegiata di Moncalieri: attorno alle 4 un uomo, chiaramente ubriaco, si è messo a fare rumore davanti al sagrato, chiedendo di poter essere ospitato.

Ad un certo punto, spinto forse dai fumi dell'alcol e dal freddo pungente, l'uomo (un 29enne pluripregiudicato) ha iniziato a diventare pericoloso, arrivando a minacciare il parroco, se non gli avesse aperto le porte della chiesa.

Inevitabile l'intervento dei carabinieri, che hanno dovuto faticare non poco per ammanettare il protagonista: l'uomo, infatti, ha resistito e reagito all'arrivo dei militari dell'Arma, continuando a dare in escandescenza anche dopo che era stato condotto in caserma.