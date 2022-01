Vandali devastano il centro d’incontro di via Anglesio. Lomanto: “Inaccettabile”

Sedie rotte, arredi sradicati dal muro. Devastazione. È quanto successo nella notte nel centro d’incontro di via Anglesio, quartiere Barca .

A denunciare l’episodio sui social è stato lo stesso presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto : “ Grave e inaccettabile quanto avvenuto al Centro d’incontro di via Anglesio 23, in zona Barca ”. “ Un atto vandalico vergognoso, che ha colpito uno spazio pubblico a servizio del quartiere ”, ha proseguito.

Il presidente della Circoscrizione ha poi aggiunto: “Chi colpisce gli spazi della collettività, colpisce tutti noi e non possiamo permettere che questo accada ancora”. Lomanto, insieme ai coordinatori competenti Maurizio Anastasia e Alessandro Ciro Sciretti, ha promesso di adoperarsi fin da subito per permettere alle associazioni che vivono il centro di installare un sistema di videosorveglianza. L’obiettivo? Che “fatti di questa portata non avvengano più e gli eventuali responsabili vengano consegnati alla giustizia”.