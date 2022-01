Moncalieri, un successo di luci e magia la prima edizione di Natale in Controluce

Al Giardino delle Rose di Moncalieri la magia del Natale si è prolungata nel nuovo anno, regalando emozioni fino a domenica sera, 9 gennaio, quando le luci di Natale in Controluce si sono accese per l’ultima volta, dopo lo sfavillante inizio dello scorso 2 dicembre, con un arrivederci all'ultimo mese del 2022.

Colori, magia e l'Albero dei Desideri

Moltissimi bambini e famiglie hanno potuto godere della festa colorata allestita soprattutto per loro, con gli eventi organizzati ogni giovedì di dicembre (con appuntamento alle 17). Giocoleria e acrobazie di alto profilo, musica con le antiche zampogne e ciaramelle della Mom-Orchestra Multietnica di Moncalieri, merende golose. Ma l’appuntamento più denso di emozioni è stato quello con l’Albero dei Desideri curato da Ludovica Gallo Orsi, nato con lo scopo di far emergere un loro desiderio per Natale, provare a visualizzarlo su piatti di carta riciclata, firmarlo e poi insieme appenderlo come decorazione dell’albero.

Nei 4 giorni di laboratorio sono stati espressi decine e decine di desideri, tra cui… un mondo pieno d’amore… un brontosauro ...la fine del virus … una bambola …che il nonno scenda dal cielo. Esempi toccanti, piccoli capolavori di creatività e generosità d’animo nei piccoli.

Pompeo: "Risultato oltre le aspettative"

“Un ringraziamento speciale a Giardino Forbito – commenta soddisfatta l'assessore alla Cultura Laura Pompeo – e a tutti coloro che ci hanno seguito con grande attenzione . Abbiamo messo in piedi una formula culturale interessante e inedita per il nostro Castello, che in particolare le famiglie hanno gradito moltissimo che sarebbe molto bello riproporre. E che ha ricevuto il tocco giusto grazie all’esperienza e originalità di Controluce - Teatro d’ombre che ha operato sull’illuminazione in sinergia con l’Accademia Albertina di Torino - Cattedra di Scenografia Ajani".

"Insomma, 'Moncalieri Città nel Verde', il nostro progetto strategico per promuovere l’immagine di Moncalieri puntando sui suoi gioielli naturali e architettonici e su un’ampia offerta culturale, si arricchisce di nuove articolazioni”, ha concluso l'assessore Pompeo.