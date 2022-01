Officina abusiva all'interno di un'autorimessa: i vigili la sequestrano e sanzionano il titolare

Ieri pomeriggio, dopo una segnalazione di alcuni cittadini, gli agenti del Reparto di Polizia Commerciale della Polizia Municipale hanno effettuato un sopralluogo ispettivo presso un’attività di autoriparazione.

I civich, in abiti civili, sono entrati nel cortile segnalato in via Valprato e hanno riscontrato che effettivamente all'interno di un'autorimessa vi era anche un'attività di officina meccanica abusiva.

L'officina è stata posta sotto sequestro e il titolare, un uomo di nazionalità italiana, è stato sanzionato per accertata mancanza di requisiti igienico sanitari e omessa iscrizione all'albo delle imprese di autoriparazione tenuto presso la Camera di Commercio di Torino per un totale di 5.200 euro.