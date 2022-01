Scontri tra polizia e centri sociali, Rosatelli: "La gestione muscolare dell'ordine pubblico non è mai giustificata"

"Credo che la situazione pandemica possa rendere legittime regole più stringenti per le manifestazioni, anche limitandole in parte, ma questo non giustifica assolutamente una gestione 'muscolare' dell'ordine pubblico". Lo ha scritto su Facebook l'assessore alle politiche sociali e diritti del Comune di Torino, Jacopo Rosatelli, intervenendo sulle tensioni di ieri tra centri sociali e forze dell'ordine in occasione della manifestazione di protesta per la realizzazione di un supermercato Esselunga della zona della web ex Westinghouse, dove attualmente c'è la sede dell'associazione Comala.

"Quando ho saputo delle cariche e dei feriti - ha raccontato l'esponente di Sinistra Ecologista - ho raggiunto Comala. Erano le 17:30 e la situazione era ormai tranquilla. Ho parlato con alcuni feriti e con molti giovani attivisti".

"Il diritto manifestare va garantito ed eventuali situazioni critiche vanno gestite dalle autorità di pubblica sicurezza con l'ascolto e il dialogo", ha poi concluso Rosatelli. "Auspico perciò che episodi come quello di ieri non si ripetano più".

Sullo stesso tema è intervenuta anche la consigliera comunale del Pd Ludovica Cioria, che sempre sui social ha scritto: "Concordo con l'assessore Rosatelli: non si usi la violenza sui civili disarmati. Poi sarebbe anche il caso di evitare i cortei non autorizzati in zona gialla visto che sono vietati. Ma sulla violenza si è esagerato: solidarietà alle ragazze e ragazzi feriti".

"La posizione espressa a dall'assessore comunale Rosatelli sulla gestione dell'ordine pubblico nella protesta contro Esselunga è incompatibile con qualsiasi ruolo istituzionale perché delegittima le forze dell'ordine che hanno semplicemente fatto rispettare le prescrizioni della Questura. O forse secondo la giunta Lo Russo gli antagonisti dei centri sociali hanno licenza di fare quello che vogliono in piazza addirittura assaltando i cordoni di polizia?", si chiede invece l'assessore regionale agli Affari Legali Maurizio Marrone. Che prosegue: "Invito il sindaco Lorusso a fare chiarezza così da capire se la Regione Piemonte troverà a Palazzo Civico interlocutori seri per gestire insieme su Torino delicati dossier di ordine pubblico come la Tav, il suk del libero scambio, la delinquenza dilagante nelle periferie oppure no".