Comala, i centri sociali in marcia per protestare contro la nuova Esselunga. Scontri con la polizia in corso Ferrucci [VIDEO]

Tensioni nel pomeriggio tra la polizia e un centinaio di attivisti dei centri sociali Askatasuna e Gabrio, che hanno protestato a favore dello spazio Comala di corso Ferrucci, dove sorgono aule studio per universitari, associazioni culturali e attività per giovani e ragazzi.

L'esistenza del centro Comala, frequentatissimo dagli studenti del Cit Turin ma non soltanto, è messa in dubbio adesso dal futuro progetto dell'Esselunga, che prevede di utilizzare la strada di ingresso del Comala per il deposito e il passaggio dei mezzi. Una scelta che inevitabilmente andrebbe a impattare e cancellare gli spazi esterni attualmente utilizzati dalle associazioni.

La protesta di oggi "contro l'apertura dell'ennesimo centro commerciale" e contro "le speculazioni che da anni caratterizzano le politiche urbane" si è scatenata contro le forze dell'ordine. I manifestanti hanno provato a muoversi da corso Ferrucci, dove si sono dati appuntamento per iniziare una "passeggiata nel quartiere", ma la polizia glielo ha impedito per far rispettare le norme anti-Covid. La manifestazione si allora svolta pacificamente sul luogo, con gli attivisti che hanno occupato simbolicamente corso Ferrucci, inscenando danze e sit-in sul viale centrale. Il traffico nella zona è stato deviato, mentre l'intera area è stata presidiata dalla polizia in assetto antisommossa.

"Oggi il Comitato Essenon - composto da varie realtà cittadine - ha chiamato una passeggiata in quartiere per porre l'attenzione sull'assurdo progetto che si sta per abbattere sul Parco Artiglieri da Montagna: la costruzione di un mega supermercato dell'Esselunga", si legge in una nota diffusa dai manifestanti. "Il comitato è nato per opporsi all'ennesima cementificazione e privatizzazione di un'area verde, all'ennesimo progetto che toglie i già pochi spazi di studio e socialità giovanile. Oggi avrebbe dovuto esserci una passeggiata informativa in quartiere, ma fin da subito i reparti della celere hanno bloccato il corteo con spinte e manganellate. Abbiamo trovato davanti a noi una militarizzazione del quartiere assurda e sconsiderata. La celere ha addirittura chiuso e sequestrato per ore i manifestanti e chi studiava dentro l'aula studio in una via stretta, chiusa su due lati e senza vie di fuga, mentre continue cariche ammassavano le persone, creando così una situazione molto pericolosa".