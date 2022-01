Susanna Barbato sarà segretario comunale a Volpiano, in convenzione con il Comune di Nole

Il Consiglio comunale di Volpiano, nella seduta di lunedì 17 gennaio, ha approvato la convenzione con il Comune di Nole per il servizio di segreteria comunale; l’atto è propedeutico all’insediamento del nuovo segretario comunale Susanna Barbato, che subentra a Salvatore Mattia, divenuto titolare dell’incarico a San Mauro Torinese. La convenzione prevede una durata di cinque anni e una ripartizione dell’impegno del 65 per cento a Volpiano e del 35 per cento a Nole.

"Ringrazio il sindaco di Nole per la disponibilità e do il benvenuto a Susanna Barbato, con la quale mi sono già confrontato sulla situazione generale - commenta il sindaco di Volpiano, Giovanni Panichelli -. Ringrazio inoltre Salvatore Mattia che si è prodigato molto per l’attività del nostro ente e gli auguro ogni bene nella sua nuova esperienza".