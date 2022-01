Coinvolto in una lite, era clandestino e latitante: arrestato dai carabinieri di Moncalieri

Da una banale lite è emersa una vicenda che ha portato i carabinieri di Moncalieri a procedere ad un arresto

I militari dell'Arma hanno fatto scattate le manette per un 41enne di origine marocchina, fermato per una lite in strada con un connazionale nella zona di piazza Bengasi. L'uomo, durante gli accertamenti del caso, è risultato essere un clandestino e con un ordine di carcerazione per una condanna a un anno e mezzo di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione, oltre ad altri precedenti.

A quel punto il 41enne è stato arrestato e trasferito al carcere delle Vallette.