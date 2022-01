Baby gang, Ruberto: "Affrontare fenomeno a 360 gradi". 9 daspo dopo la guerriglia di Nichelino

"E' un fenomeno che esiste, anche se non è solo torinese. Questi fatti hanno più rilevanza sui social network, che diventano cassa di risonanza, che nella realtà. Le denunce, infatti, sono poche". Così ha parlato il prefetto Raffaele Ruberto, al termine della riunione di oggi del Comitato Sicurezza e Ordine Pubblico che, tra i temi all'ordine del giorno, ha affrontato quello relativo alle baby gang, dopo gli incidenti avvenuti sabato scorso a Nichelino.

"Serve l'aiuto di famiglie e scuola"

Presieduto dal prefetto Ruberto, al tavolo hanno preso parte il procuratore generale del Piemonte, Francesco Saluzzo, il procuratore del Tribunale dei Minori, Emma Avezzù, il questore Vincenzo Ciarambino, il comandante provinciale dei Carabinieri, generale Claudio Lunardo, e quello della Guardia di finanza, generale Luigi Vinciguerra. Quello delle baby gang, sostiene il prefetto Ruberto, è un fenomeno "che va affrontato a 360 gradi, a cominciare dalla famiglia e dalla scuola".

Nove daspo dopo i fatti di Nichelino

L'attività delle forze dell'ordine, dal canto loro, è già "significativa". Gli arresti per rapina effettuati sono stati convalidati, ci sono poi un foglio di via, due avvisi orali. Ma lo strumento più efficace è il daspo urbano, perché chi lo riceve non può frequentare certi luoghi come quelli della movida. "Ne sono stati emessi sedici, di cui nove dopo i fatti di Nichelino", sottolinea il prefetto.