Comune di Rivoli sotto attacco hacker, bloccati tutti i computer

Comune di Rivoli sotto attacco hacker da ieri. I computer del municipio sono stati oggetto di un attacco informatico da parte di ignoti. "Non sappiamo ancora chi sia stato e non risultano richieste o rivendicazioni", ha detto il sindaco Andrea Tragaioli, che ha sporto denuncia alla polizia postale.

Verso le 14 di ieri, giovedì 20 gennaio, gli impiegati del Comune hanno visto bloccarsi i loro pc. E' tutto bloccato e nessun servizio è possibile, anche perché sono state spente tutte le macchine per evitare il diffondersi del virus.

Il sindaco Tragaioli si è scusato con i concittadini rivolesi per il disagio arrecato: "Dovremmo spendere dei soldi per risolvere questo problema che potevano essere usati per aiutare persone in difficoltà".