Movida, giro di vite nei controlli: 50 i locali su cui sono state fatte verifiche in zona Santa Giulia

Nel corso del servizio, anche al fine del rispetto delle norme per il contenimento della pandemia sono stati controllati numerosi locali e tutti gli avventori presenti nelle diverse fasce orarie, nei quali è stata anche controllata la validità del green pass. In particolare sono stati controllati oltre 50 esercizi ubicate in diverse aree del centro, in particolare: Piazza Santa Giulia, via Matteo Pescatore, via Sant’Ottavio, via Verdi e Piazza Vittorio Veneto.