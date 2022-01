Cimadom direttore generale del Comune di Torino, i dubbi di Ambrogio: "E' il profilo più indicato?"

Non sembra aver convinto le minoranze la nomina di Alessandra Cimadom come direttore generale del Comune di Torino . Il profilo scelto dal sindaco Stefano Lo Russo ha sollevato più di un dubbio alla consigliera Paola Ambrogio , di Fratelli d'Italia, che ha presentato un’interpellanza urgente e una richiesta di comunicazioni rispetto alla nomina.

"È noto che la dottoressa Cimadom abbia ricoperto il ruolo di direttore della pianificazione strategica presso la Manitalidea SPA – sotto la guida di Graziano Cimadom –, società in amministrazione straordinaria dall’agosto 2020 a causa di una crisi aziendale iniziata nel 2019, anno in cui si registrano i primi ritardi nel pagamento di stipendi e fornitori" spiega Ambrogio. "Alla luce dei risultati raggiunti nella sua recente esperienza privata, tra il 2017 e il 2019, ci chiediamo se questo sia il profilo più indicato per ricoprire il delicato ruolo di gestione e revisione della macchina comunale” è la domanda posta dalla consigliera di Fdi.