Lite degenera in rissa in corso Giulio Cesare: un ferito portato al San Giovanni Bosco

Rissa in corso Giulio Cesare all'angolo con via Lodi

Momenti di paura nella serata di ieri, domenica 8 maggio, in corso Giulio Cesare all'angolo con via Lodi. Attorno alle ore 20 gli uomini della squadra Volante, a seguito di numerose segnalazioni, sono intervenute per una rissa scoppiata tra due persone. Una lite degenerata in violenza, con un uomo rimasto a terra ferito, dopo essere stato colpito da una bottiglia di vetro.

Ferito portato in codice giallo al San Giovanni Bosco

L'altro protagonista si era già dileguato quando gli uomini della Polizia sono giunti sul posto. Soccorso e medicato dai sanitari del 118, è stato poi condotto in codice giallo all'ospedale San Giovanni Bosco, ma non ha raccontato agli agenti nulla di utile sulla dinamica dell'accaduto.

Alessi (FdI): "Ora basta, la gente è esasperata"

Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Circoscrizione 7, ha tuonato dopo l'ennesimo episodio di violenza: "Ogni giorno un episodio o anche più risse, sempre nella stessa zona del quartiere Aurora. I cittadini non ne possono più. Ora basta, chi di dovere deve prendere provvedimenti seri. Chiederò quanto prima un incontro con il Questore".