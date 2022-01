Incendio centro accoglienza viale Thovez, in giornata previsto il rientro degli evacuati

Questa mattina intorno alle ore 7.30 è divampato un incendio presso il Centro Accoglienza Migranti di viale Thovez 45.

Ottanta persone evacuate

Le fiamme si sono sviluppate in un magazzino al piano terreno della struttura di proprietà della Curia, e sono state spente in breve tempo dai Vigili del Fuoco. Circa 80 persone sono state evacuate a scopo precauzionale e trasferite in un vicino capannone, assistite con generi di conforto dalla Protezione Civile.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme avrebbero interessato del materiale accatastato in una magazzino al pianterreno. Il fumo ha poi invaso le camerate al piano superiore, ma non ci sono stati intossicati o feriti.

Tresso: "Situazione sotto controllo"

“Al momento la situazione è sotto controllo - ha dichiarato l’assessore con delega alla Protezione Civile Francesco Tresso recandosi sul posto - e grazie alla rapida evacuazione dell'edificio non ci sono stati né feriti né intossicati. I nostri tecnici hanno dichiarato inagibili alcuni locali, ma si è stabilito che le persone evacuate potranno rientrare in tutta sicurezza nella struttura nel corso della giornata”.