Chiude Contigo in via Po, la rabbia della Filcams Cgil: "Ennesimo pessimo segnale"

Sembra aver fatto rumore la chiusura del punto vendita di Contigo in via Po. A sollevare la questione, il sindacato Filcams Cgil, che ha espresso più di un dubbio circa le modalità con cui sono state abbassate le serrande e acceso un campanello d'allarme sulla situazione lavoro, in tempi di pandemia.

"La proprietà, non essendo riuscita a trovare un nuovo accordo sull'affitto con il proprietario dei muri, ha svuotato il negozio in una notte, facendolo trovare chiuso al mattino ai tre dipendenti presentatisi regolarmente al lavoro e poi licenziandoli" attacca Umberto Radin, segretario generale del Filcams-CGIL di Torino. "Si tratta dell' ennesimo pessimo segnale della situazione nella quale si trovano i dipendenti del commercio, esposti ad un mercato sempre più selvaggio e privo di regole, che continuano a pagare le conseguenze di scelte non loro. Un tema che si è aggravato nella pandemia dove, nella prima terribile fase hanno continuato a lavorare esposti al rischio contagio, non sempre adeguatamente protetti, ed ora vedono ricadere sulle loro spalle le conseguenze economiche prodotte dal covid stesso, con ripercussioni spesso pesanti sulla loro vita" prosegue il sindacalista.