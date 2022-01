La riqualificazione della pedonalizzata di corso Marconi "taglia" 38 posti auto: addio agli stalli a spina di pesce

Corso Marconi perde altri 38 posti auto con la riqualificazione dei controviali. Questo pomeriggio in commissione l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta ha presentato il progetto di riqualificazione del viale alberato davanti al Valentino, finanziato con fondi React per un totale di 1 milione e 233 mila euro.

Riqualificazione per la parte già pedonale di corso Marconi

Soldi che però permetteranno di sistemare solo la parte compresa tra corso Massimo d’Azeglio e via Nizza. In questo tratto, la parte centrale di corso Marconi risulta già completamente chiusa alle auto da oltre un anno e mezzo. I soldi dell’Europa permetteranno però di “abbellire” la spianata d’asfalto dove al momento sono stati collocate delle panchine e dei grandi vasi d’albero per chiudere i varchi d’accesso ai mezzi.