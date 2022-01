Inizia l'anno della Tigre: la proiezione dell'immagine augurale sulla Mole Antonelliana

Il 1° febbraio inizia l'Anno della Tigre, secondo il Calendario tradizionale della Cina e di tutti i paesi dell'Asia orientale.

L’Istituto Confucio dell’Università di Torino ha fornito la grafica per la realizzazione dell'immagine augurale per il Capodanno Cinese che comparirà sulla Mole la sera del 31 gennaio, vigilia di Capodanno. L'iniziativa, lanciata e patrocinata dalla città di Torino, vede collaborare con la Città l'Istituto Confucio del nostro Ateneo e le Associazioni cinesi della città.

L'"ideogramma" cinese che sarà proiettato, FU, è un augurio di felicità per il Capodanno, altrimenti conosciuto come Festa di Primavera. La ricorrenza è condivisa da cinesi, giapponesi, coreani, vietnamiti, thailandesi, e questo simbolo è riconoscibile da chiunque appartenga a una di queste popolazioni. Come vuole la tradizione, l'"ideogramma" di FU sarà proiettato a rovescio. In cinese, l'espressione "il fu - ovvero la felicità - è al rovescio" si pronuncia come "il fu - ovvero la felicità - è arrivata".

Inoltre, in occasione del Nuovo Anno della Tigre, l’Istituto Confucio ha realizzato un breve video che pone in scherzoso dialogo due giganti delle culture italiana e cinese, Dante e Tao Yuanming, salutando così anche la conclusione dell'anno dantesco. Il filmato sarà proiettato sulle piattaforme di carattere educativo in Cina, e in particolare sul sito della Fondazione per la Diffusione della Lingua e della Cultura Cinese.

Il video è pubblicato su sito web, canale YouTube e canali social dell’Istituto Confucio dell’Università di Torino:

Sito web Istituto Confucio: https://istitutoconfucio.torino.it/capodanno-cinese-tra-dante-e-taoyuanming/

Canale Youtube:

· versione italiana https://youtu.be/hIGBxiq5tWY

· versione cinese https://youtu.be/8y7M_lsXeVA

Facebook:

· versione italiana https://fb.watch/aKpC-eHTFN/

· versione cinese https://fb.watch/aKpF3e1nSL/