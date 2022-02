All'Off Topic, il primo incontro tra ragazze "Noi non siamo pesci"

Giovedì 3 febbraio, alle 19, Off Topic TOPIC ospita il secondo appuntamento del format “Noi non siamo pesci” - incontro tra ragazze che hanno voglia di condividere dubbi, idee, paure e rassicurazioni - dal titolo “La comunicazione degli stati emotivi - quando le parole rimangono sott’acqua”, in collaborazione con il Centro Clinico Psicologia Torino.

Il tema dell’incontro nasce da un’esigenza esplicitata dalle partecipanti nel corso del primo appuntamento. Quando è stato chiesto loro di raccontare quali sensazioni e disagi provassero, la maggior parte hanno dichiarato di aver difficoltà nella comunicazione degli stati emotivi.

In questo secondo incontro di Noi non siamo pesci saranno presenti Roberta Testa, psicologa cognitivo-costruttivista, esperta in traumatologia e sessuologia clinica e Pier Luigi Putrino, psicologo sistemico-relazionale, esperto in traumatologia e dinamiche di coppia e familiari.



Saranno incontri che si svolgeranno ogni due settimane a partecipazione libera in cui ognuna avrà la possibilità di raccontare, raccontarsi, chiedere aiuto e aiutare. Sarà tutto libero e in divenire, lo costruiremo insieme in base alle necessità e ai desideri di tutte. Per parlarci finalmente davvero e perché ognuna abbia la possibilità di essere parte di quella rete, soprattutto OFF LINE.

Secondo le disposizioni vigenti previste per tutti i luoghi di cultura italiani, per accedere ad OFF TOPIC è obbligatorio esibire il Green Pass corredato da un valido documento di identità.

Maggiori info: https://www.dgc.gov.it/web/