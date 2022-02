Madonna di Campagna-Borgo Vittoria, dal 9 febbraio tessera obbligatoria per buttare i rifiuti nelle ecoisole

Nell’area compresa tra corso Grosseto, corso Venezia, via Verolengo, corso Toscana e corso Potenza si "chiuderanno" dieci ecoisole alla settimana delle circa duecento installate. Si potrà accedere ai cassonetti solo tramite la propria Ecocard, distribuita nei mesi scorsi: sui bidoni che saranno accessibili solo con tessera sarà collocato un avviso informativo. Nel periodo di transizione operatori incaricati da Amiat saranno a disposizione presso le diverse isole ecologiche per aiutare i cittadini a utilizzare le nuove attrezzature.

Nuovo punto informativo a Madonna di Campagna

Per chiarire eventuali dubbi e consentire il ritiro delle tessere è aperto fino a luglio – il giovedì e il venerdì (orario 16-19) e tutti i sabati (orario 9-13) – un punto informativo presso la “Casa delle Associazioni Madonna di Campagna” di via Stradella 205/A.

Ecoisole a Barriera in giugno

L’AD di Amiat ha ancora precisato che con la tessera si potranno aprire i vari cassonetti delle ecoisole di ciascun quartiere e non soltanto quello assegnato in prima battuta a ciascun caseggiato. A Barriera di Milano le isole ecologiche saranno posate a giugno; è in programma un intervento di installazioni graduali con il coinvolgimento delle associazioni di stranieri del quartiere e una doppia campagna informativa ai residenti.