Collegno: lieve intossicazione in un alloggio popolare, l’inquilino voleva installare una stufa

Qualche giorno fa, in un edificio di case popolari a Collegno, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un’improvvisa esalazione di fumi dopo che uno degli inquilini aveva deciso di installare da sé una stufa a pellet, collegandola allo scarico dell’impianto di ventilazione della cucina. I fumi si sono così in poco tempo propagati in un altro appartamento causando la lieve intossicazione degli occupanti.

La vicenda si è conclusa fortunatamente senza gravi conseguenze ma per l’Agenzia Territoriale per la Casa - che tra Torino e Comuni dell’area metropolitana amministra 28.422 appartamenti- è il campanello d’allarme a mettere in guardia gli abitanti dal “fai da te” sugli impianti domestici: oltre che severamente vietato dal regolamento Atc e dalle norme, “mettere le mani” su fili elettrici, caldaie e boiler senza autorizzazione e senza ricorrere ad un professionista può diventare estremamente pericoloso.