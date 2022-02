Allevatore di Moncalieri schiacciato da una mucca: in gravi condizioni al Cto

Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi, venerdì 4 febbraio, in una stalla di Tetti Rolle a Moncalieri. Un allevatore 76enne è stato ricoverato in gravi condizioni al Cto, dopo essere rimasto schiacciato da una mucca contro il muro.

La dinamica di quanto avvenuto non è ancora chiara, forse l'animale ha interpretato come offensiva una qualche mossa dell'allevatore e si è sentito in pericolo, caricando l'uomo per difesa. Di sicuro, la situazione è apparsa subito molto seria, con i parenti dell'allevatore che hanno chiamato subito il 118, con l'elisoccorso intervenuto per trasportare d'urgenza l'uomo al Cto, dove ora è ricoverato in prognosi riservata.