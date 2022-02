Blitz nelle strade della droga a Barriera di Milano: 5 arresti e sequestrate dosi per oltre 30mila euro

Cinque persone finite in manette nel giro di poche ore. È stato un vero e proprio blitz antidroga quello che ha portato - in Barriera di Milano - al sequestro di sostanza stupefacente per oltre 30mila euro. In particolare, nel mirino delle forze dell'ordine sono finite le strade comprese tra corso Vercelli e corso Palermo.

Si tratta di 5 pusher, 4 di nazionalità senegalese ed un gabonese, controllati nelle immediate vicinanze delle loro abitazioni, dopo un periodo di pedinamenti e verifiche dei loro spostamenti.