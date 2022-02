Il Covid batte in ritirata: da questo fine settimana l'hub del Valentino in stand by, ma pronto in caso di necessità

Il Covid allenta la presa e, tra pochi giorni, l'hub del Valentino tornerà in stand by (pronto a rientrare in funzione in caso di necessità).

Uno dei luoghi simbolo della campagna vaccinale sospende le attività, ma resta a vegliare sulla cittadinanza. Lo ha deciso la Regione, alla luce dell'andamento epidemiologico, ma anche delle vaccinazioni.



"La campagna vaccinale è ormai stata ultimata e la pressione delle somministrazioni quotidiane si è fortemente ridotta - spiega una nota ufficiale - e la rete dei centri vaccinali sarà rimodulata per ottimizzare le risorse da dedicare nuovamente al potenziamento dell’attività sanitaria ordinaria e non strettamente legata alla pandemia".

Un futuro "a disposizione"

In particolare, su Torino, questa strategia regionale porta - alla fine di questa settimana - l’hub vaccinale del Valentino in stand by, pronto per essere riattivato qualora dovesse essere necessario in futuro, sia come centro per i vaccini che a supporto dei posti letto del sistema ospedaliero.