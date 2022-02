Eurovision a Torino: quando escono i biglietti, quanto costano e dove acquistarli. Tutte le informazioni

Il count-down è iniziato. Manca sempre meno all’edizione italiana di Eurovision 2022 che quest’anno si svolgerà a Torino dal 10 al 14 maggio 2022. A meno di tre mesi al grande evento, sale di conseguenza la tensione per la “corsa al biglietto”.

Tre le domande ricorrenti per ogni appassionato di musica che si rispetti: quando usciranno i biglietti di Eurovision 2022? Dove usciranno? E quanto costeranno?

I prezzi ufficiali dei ticket non sono ancora stati resi noti, ma basandosi sulla precedente edizione qualcosa lo si può intuire: il costo d’ingresso al Pala Alpitour, soprannominato per l’occasione Pala Olimpico, varierà a seconda della serata di partecipazione. A Rotterdam, per la precedente edizione di Eurovision, i biglietti per la finalissima in parterre costavano tra i 250 e i 300 euro. Facile immaginare che a Torino si rimanga su quella linea, con costi inferiori per le semifinali e a scalare, rispetto al posto scelto.

Mancando meno di tre mesi al grande evento, ci si aspetta che i biglietti di Eurovision 2022 possano essere messi a disposizione già nelle prossime settimane, per consentire a chi arriva da fuori Torino e dagli altri paesi del mondo di pianificare per tempo il proprio viaggio. I ticket verranno comunque venduti tramite i canali ufficiali di Eurovision e sulle piattaforme online di rivendita di biglietti accreditate. Il consiglio è di seguire i canali social dell'evento.

Intanto, nell’attesa che il concorso canoro faccia ballare Torino e il resto d’Europa, si vanno delineando alcuni importanti dettagli. I conduttori dell’edizione torinese, per esempio, saranno Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika. A rappresentare l’Italia, con l’ambizioso obiettivo di bissare la vittoria dei Maneskin, saranno invece Mahmood e Blanco, vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo con la loro "Brividi". E’ inoltre in fase di ultimazione anche la lista dei cantanti che rappresenteranno gli altri paesi in gara a Eurovision.