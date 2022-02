Prorogata fino al 15 maggio la mostra "Diabolik alla Mole"

Visto il grande successo, viene prorogata fino al 15 maggio 2022 la mostra "Diabolik alla Mole", allestita al piano di accoglienza della Mole Antonelliana, sede del Museo Nazionale del Cinema.

La storia d’amore tra Diabolik e Eva Kant è uno dei temi forti della mostra e viene suggellata nel giorno di San Valentino, festa degli innamorati, con una speciale promozione per tutti i “partner in crime”: sarà infatti possibile visitare “Diabolik alla Mole” con un solo biglietto per tutte le coppie.

Info e orari www.museocinema.it