Incidente sulla statale 460 “di Ceresole”: tre i mezzi coinvolti e le persone ferite

La strada statale 460 “di Ceresole” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a Leinì (km 4), nell’ambito della Città Metropolitana di Torino, a causa di un sinistro nel quale sono rimasti coinvolti due furgoni e un’auto.

La circolazione è temporaneamente deviata sulla viabilità alternativa limitrofa con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

I conducenti coinvolti nel sinistro avvenuto tra Caselle e Leinì sono stati trasportati in ospedale: un uomo in codice rosso al Cto, gli altri due hanno riportato ferite decisamente meno gravi.