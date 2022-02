Dopo la guerriglia, la voglia di pace sale sul treno della Memoria: ragazzi di Barriera e Nichelino insieme a Cracovia

"Pensare quindi a loro come persone opportunamente formate, educatori ed educatrici paritari/e che intraprendono attività formative con altre persone loro pari, cioè simili soprattutto in quanto a età, ma anche per condizione lavorativa, genere sessuale, status, entroterra culturale o esperienze vissute", ha sottolineato Verzola. "L’esperienza del Viaggio della Memoria, siamo sicuri, permetterà loro di crescere come uomini e donne consapevoli, per restituire alle proprie comunità di riferimento quanto è accaduto in passato, lavorando per cercare ciò che accomuna e tentare di superare le differenze che hanno portato ai recenti contrasti".