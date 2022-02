No green pass in piazza Castello: in 500 per dire no alle decisioni del Governo

Circa 500 persone si sono ritrovate nel pomeriggio di oggi, martedì 15 febbraio, in piazza Castello per manifestare contro il green pass e l’obbligo vaccinale.

No Paura day e Torino Tricolore

La manifestazione, organizzata dal gruppo No Paura day nel giorno in cui per gli over 50 scatta l’obbligo di presentazione del super green pass sul posto di lavoro, ha visto la partecipazione, fra gli altri, degli studenti che nelle scorse settimane hanno occupato la sede del Rettorato.

In piazza anche Matteo Rossino, portavoce del comitato cittadino Torino Tricolore: “Veniamo da due anni di chiusure forzate e limitazioni che hanno portato alla rovina migliaia di attività. Ci hanno voluto far credere che fosse colpa nostra per nascondere le loro responsabilità, quelle di un governo nemico dell’Italia”.

"Oggi è il giorno della nostra morte"

Per la leader del No Paura day, Serena Tagliaferri "oggi è il giorno della nostra morte perché da oggi c'è bisogno di un permesso per andare a lavorare, ma la resistenza di Torino non molla, andremo avanti fino alla fine. E' venuto il momento che tutte le associazioni, i gruppi e i partiti non allineati al sistema si uniscano per fare fronte comune e oggi in questa piazza è stato fatto il primo passo".