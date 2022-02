Rinnovo carta d'identità a Torino: come fare, costi e tempi d'attesa

Cosa bisogna fare per rinnovare la carta d'identità a Torino? Tra costi, prenotazioni e tempi d'attesa, una guida per avere un documento senza intoppi.

Rinnovare la carta d'identità a Torino: dove farlo e come farlo

La carta d'identità può essere richiesta in tutti gli uffici anagrafici della Città di Torino. Lo si fa previo appuntamento presso la sede centrale di via della Consolata, con ingresso in via Giulio 22 o in tutte le sedi decentrate, negli orari di apertura di sportello previsti. All'anagrafe centrale è inoltre possibile recarsi senza appuntamento in via della Consolata 23, ma i posti sono limitati. Il servizio, peraltro, è riservato esclusivamente a chi ha urgenza di avere un documento.

Rinnovare la carta d'identità a Torino: quando farlo

La carta d'identità non può essere rinnovata in qualsiasi documento, anzi. Il documento può essere richiesto se quello in corso di validità è in scadenza, scaduto, smarrito, rubato o deteriorato. In caso di cambio di residenza, invece, non è necessario cambiare la carta d'identità. Può inoltre essere richiesta, anche prima del 180° giorno dalla scadenza, se si è in possesso della versione cartacea o della precedente versione elettronica, al fine di poterla utilizzare per l'accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Rinnovare la carta d'identità a Torino: come prenotarsi

E' possibile effettuare la prenotazione per la richiesta del documento sul portale predisposto dal Ministero dell'Interno. In assenza di credenziali SPID, è necessario registrarsi prima di scegliere l'appuntamento, cliccando su ACCEDI. Dopo la registrazione è possibile scegliere un appuntamento, compatibilmente alle disponibilità, selezionando la sede anagrafica più comoda, la data e l’orario. E' possibile prenotare fino a cinque appuntamenti per ogni account.

La prenotazione per persone minorenni deve essere effettuata utilizzando l'account di una persona maggiorenne.

Rinnovare la carta d'identità a Torino: i costi

Il costo della carta d'identità è a carico del cittadino ed è pari a 22,21 euro.

Rinnovare la carta d'identità a Torino: tempi d'attesa