Il one man show di Angelo Duro questa sera al teatro Colosseo

L’irriverente comico palermitano Angelo Duro torna al Teatro Colosseo con il suo nuovo spettacolo "Da vivo, Dal vivo".

Il boom con ‘Le Iene’, la sua stand up italiana, la politica, le gag virali con Emis Killa e Rovazzi. Angelo Duro rifugge il facile etichettamento, perché è difficile incasellare le modalità espressive del 37enne palermitano. È stato una Iena televisiva e attore cinematografico nell’esordio registico di Fabio De Luigi (Tiramisù, 2016) per poi approdare ai clamorosi sold out nei più importanti teatri d’Italia con uno spettacolo scritto, diretto, interpretato e prodotto praticamente da solo.

Le proteste di Angelo Duro in chiesa, al supermercato e in autobus non solo hanno portato alla ripartenza dei Teatri ma anche ad aggiungere nuove date grazie alla grande richiesta del pubblico. Eccolo dunque di nuovo al Teatro Colosseo e al pubblico di Torino che ha già dimostrato di amarlo moltissimo, con un nuovo spettacolo tutto da scoprire.

TEATRO COLOSSEO - Via Madama Cristina 71 - 16 febbraio, ore 21 - info www.teatrocolosseo.it