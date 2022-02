Doppia evasione, finisce in manette il "ladro dell'istituto Anna Frank" di Varese: è un 40ennne torinese

È finito di nuovo in manette il “ladro dell’istituto Anna Frank”. Un mese dopo il tentato furto presso l’istituto di via Carnia, il 40enne disoccupato originario di Torino ma residente a Varese è stato arrestato nella notte di sabato per non aver rispettato la misura dei domiciliari.

"Ero in farmacia", ha spiegato ai carabinieri di Varese, che già lo scorso giovedì lo avevano atteso sotto casa dopo che si era allontanato per lo stesso motivo. L’uomo, dopo il fermo già convalidato per i fatti di giovedì, è comparso nuovamente in tribunale a Varese questa mattina, per il secondo fermo.