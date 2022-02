Più controlli nei cantieri e sui contratti, dopo la tragedia di via Genova giro di vite sulla sicurezza

Più sicurezza nei luoghi di lavoro , aumentando anche i controlli nei cantieri e sui contratti. È questo l'obiettivo del rinnovato “ Protocollo d'intesa per la sicurezza e la regolarità nei cantieri edili della Città metropolitana di Torino ”, che sarà sottoscritto dal Comune, Prefettura di Torino, Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino, Anci Piemonte, Asl Città di Torino, Camera di commercio di Torino, ordini professionali, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e altre realtà del comparto edilizia.

Dopo la tragedia di via Genova - dove lo scorso 18 dicembre hanno perso la vita a seguito del crollo di un gru Roberto Peretto, Marco Pozzetti e Fillppo Falotico - Palazzo Civico e le altre realtà hanno deciso di riaggiornare i documenti siglati nel 2010 e 2019 . “Obiettivo del nuovo accordo,– spiegano la vicesindaca Favaro, alla quale è affidata la delega ai Contratti e Appalti, e gli assessori Gianna Pentenero e Francesco Tresso, - la collaborazione tra enti per garantire nei cantieri la piena attuazione e il rispetto delle norme sulla sicurezza, contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e a ridurre il numero degli infortuni, sia nel comparto delle opere pubbliche e sia per quelle private”.

"Più ispezioni e controlli nei cantieri"