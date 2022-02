Topi d'appartamento fermati in flagranza di reato

Si sono introdotti attorno all’ora di pranzo all’interno di uno stabile nel quartiere Lucento ed hanno tentato di forzare la porta di un appartamento, approfittando dell’assenza del proprietario.

Un condomino avvertiva dei rumori e contattava il 112 emendo un furto in atto: personale del Commissariato Madonna di Campagna interveniva celermente sul posto cogliendo in fragranza i tre sul fatto. A loro carico, venivano sequestrati 11 grimaldelli in metallo ed una chiave inglese, nonché rinvenuti all’interno di un vaso su un pianerottolo, e sequestrati, altri 2 grimaldelli, una chiave inglese ed un cacciavite, sempre riconducibili al reato in essere.

I tre complici, di nazionalità georgiana, hanno 47 anni uno e 26 anni gli altri due; risultano senza fissa dimora a Torino, uno di loro ha precedenti specifici. Sono stati arrestati per tentato furto in abitazione, aggravato, in concorso.