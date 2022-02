Prorogata fino al 1° maggio la mostra di Andy Warhol

Il 22 febbraio del 1987, a soli 58 anni,

ci lasciava il genio della Pop Art, Andy Warhol.





Nel giorno della perdita che colpì l’intero mondo dell’arte,

annuncia

la proroga fino al 1 maggio di

“Andy Warhol Super Pop

Through the lens of Fred W. McDarrah”“

fino al 1 maggio 2021

a Palazzo Barolo.

Attraverso un’appropriata contestualizzazione storica, viene presentata la

vita e la ricca produzione artistica di Warhol, a partire dai primi esplosivi anni ‘50 e ‘60, fino

agli anni ‘70 nella Grande Mela. L’uomo che ha saputo trasformare con la sua visione

innovativa la concezione stessa del fare e del consumare arte, divenendo una vera

icona del mondo contemporaneo.