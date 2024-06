Ragazzini in fuga dai rapinatori nel cuore della notte a Barriera di Milano: gli agenti arrestano uno dei malviventi

Li hanno visti arrivare, terrorizzati, verso la loro macchina di servizio mentre stavano rientranando dal servizio di pattuglia lungo corso Regio Parco. Sono due ragazzi, terrorizzati, che raccontano di essere stati avvicinati e poi inseguiti da due persone che hanno cercato di rapinarli.



E' successo agli agenti del commissariato Barriera di Milano, intorno a mezzanotte. Nemmeno il tempo di raccontare quanto stava accadendo che, alle loro spalle, ecco materializzarsi i due appena descritti nel racconto.

Alla vista dell'auto della Polizia, però, i malviventi hanno immediatamente invertito la rotta, scappando verso via Gottardo. Dietro di loro, proprio gli agenti. Durante la fuga, uno dei due individui ha lanciato a terra un coltello, raccolto e sequestrato dai poliziotti, per poi darsi nuovamente alla fuga con il complice in via Bologna.